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15.03.2020 - 15:22 | | DHA

80 yaşındaki kadın kendini astı!

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, Emine D. (80), iple kendini evinin tavanına asıp, intihar etti.

80 yaşındaki kadın kendini astı!

Kuyucak'ın kırsal Horsunlu Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan Emine D., bu sabah komşuları tarafından evinde iple tavana asılı bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emine D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Emine D.'nin cansız bedeni, otopsi için Kuyucak Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Polis, Emine D.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

 

 

 

Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktıADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.
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