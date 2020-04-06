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06.04.2020 - 21:46 |

80 yaşındaki Nazmiye nine, corona virüsü yendi

Bursa'nın İznik ilçesinde boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan Nazmiye Gergin (80), tedavisinin 7nci gününde son yapılan testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

İznik ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesinde yaşayan Nazmiye Gergin, boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle 29 Mart tarihinde İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Koronavirüs belirtileri gösteren Gergin'e test yapılarak karantinaya alındı. Gergine yapılan test sonuçları iki gün sonra pozitif çıkmasının ardından geçen 31 Mart'ta tedavisine başlanıldı. Hastanede tedavisi uygulanan ve karantina altında tutulan Gerginin son yapılan koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı. Bunun üzerine Gergin, tedavisinin 7nci gününde taburcu edildi. Nazmiye Gergin'in ilerlemiş yaşına rağmen koronavirüs hastalığını yenmesinde, kronik bir rahatsızlığının bulunmamasının etkili olduğu öğrenildi.

'KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİ YEDİM'

Sağlık çalışanları tarafından İznik Devlet Hastanesi'nden alkışlarla uğurlanan Nazmiye Gergin, hasta nakil aracı ile kırsal Çiçekli Mahallesindeki evine getirildi. Gergin, "Hayatım boyunca bakkaldan, çeşitli dükkanlardan alışveriş yapmadım. Köyümde her şeyi kendim yetiştirdim, doğal beslendim. İznik Devlet Hastanesindeki tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ederim. Bu hastalıktan hiç korkmayın, doktorlar çok güzel bakıyor ifadelerini kullandı.

80 yaşındaki Nazmiye nine, corona virüsü yendiBursa'nın İznik ilçesinde boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden ve koronavirüs testi pozitif çıkan Nazmiye Gergin (80), tedavisinin 7nci gününde son yapılan testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.
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