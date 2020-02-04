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04.02.2020 - 07:00 | | AHENK BAYAZIT İstanbul

81 ilden kadınlar bir araya gelecek

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı verilere göre ocak ayında 27 kadın öldürüldü.

81 ilden kadınlar bir araya gelecek

Platformun yayınladığı rapora göre 27 kadının 7’si erkek arkadaşı, 5’i eşi, 7’si oğlu, 3’ü babası, 2’si eski eşi, 1’i akrabası ve 1’i eski erkek arkadaşı tarafından yaşamdan koparıldı, 3 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Raporda 6284 Sayılı Kanun’da yer alan önleyici tedbirlerin ve caydırıcı cezaların uygulanmadığı sürece şiddetin devam edeceği vurgulandı. Öte yandan Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar, 9 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Beşiktaş Mustafa Kemal kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Türkiye Kadın Meclisleri toplantısında buluşacak. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri’nin organize ettiği toplantıda farklı illerden gelen kadınlar, cinayetleri durdurmak ve adil bir yaşam için çözüm yöntemlerini konuşacak.

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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