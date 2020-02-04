81 ilden kadınlar bir araya gelecek

Platformun yayınladığı rapora göre 27 kadının 7’si erkek arkadaşı, 5’i eşi, 7’si oğlu, 3’ü babası, 2’si eski eşi, 1’i akrabası ve 1’i eski erkek arkadaşı tarafından yaşamdan koparıldı, 3 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Raporda 6284 Sayılı Kanun’da yer alan önleyici tedbirlerin ve caydırıcı cezaların uygulanmadığı sürece şiddetin devam edeceği vurgulandı. Öte yandan Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlar, 9 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Beşiktaş Mustafa Kemal kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Türkiye Kadın Meclisleri toplantısında buluşacak. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri’nin organize ettiği toplantıda farklı illerden gelen kadınlar, cinayetleri durdurmak ve adil bir yaşam için çözüm yöntemlerini konuşacak.