81 Nerenin Plakası? Düzce İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Türkiye’de 81 tane il bulunmaktadır. Plaka kodları 01 ile başlayıp 81’e kadar gitmektedir. Zamanla gelişmeye başlayan ve gittikçe nüfus yönünden artan bazı ilçelerde sonradan il haline gelebilmektedir. Daha sonradan il yapılan ilçelerde plaka kodlarına sırayla eklenir.

81 Nerenin Plakası?

Türkiye’nin en son ili olan ve plaka kodu 81 olan il Düzce’dir. Düzce ili önce Bolu iline ait olan bir ilçe iken daha sonradan il olmuş ve 81 plaka kodunu almıştır.

Düzce İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Düzce ilinin merkez ilçesi ile birlikte 3 adet ilçesi bulunmaktadır.

AC ile AZ 001 – 999 Merkez

BA ile BZ 001 – 999 Merkez

CA ile CZ 001 – 999 Merkez

Da ile DZ 001 – 999 Merkez

EA ile EZ 001 – 999 Merkez

Fa ile FZ 001 – 999 Merkez

HA ile HZ 001 – 999 Merkez

M Harfi 0001 – 1999 Merkez

T Harfi 0001 – 1999 Merkez

GA ile GZ 001 – 999 Gölyaka

T Harfi 3000 – 3999 Gölyaka

KA ile KZ 001 – 999 Akçakoca

M harfi 2000 – 2999 Akçakoca

T harfi 2000 – 2999 Akçakoca





