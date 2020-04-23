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23.04.2020 - 01:59 |

81 Nerenin Telefon Kodu? +81 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde bulunan bütün ülkelerin telefon kodu bulunmaktadır. Bu telefon kodları bilinemeyebilir. Fakat telefon kodlarını öğrenmek mümkündür. 81 numaralı telefon kodu da bunlardan birisidir. Peki, 81 nerenin telefon kodu? +81 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

81 Nerenin Telefon Kodu? +81 Hangi Ülkeye Ait?

Ülke kodları yurtdışı gelen aramalarda aramanın hangi ülkeden yapıldığını gösterir. 81 numaralı telefon kodu ise Asya kıtasında yer alan Japonya ülkesine aittir. Japonya bağımsız bir devlettir ve başkenti Tokyo’dur. Resmi dili ise Japoncadır. 

81 Nerenin Alan Kodu?

Uluslararası yapılan telefon aramalarında arayan numaranın başında bulunan kod ülke kodudur. Bu kod aramanın hangi ülkeden yapıldığını göstermektedir. 81 numaralı telefon kodu Asya kıtasında bulunan Japonya ülkesine ait bir telefon kodudur. 

+81 numaralı telefon kodu Asya kıtasında bulunan ve bağımsız bir devlet olan Japonya ülkesine aittir. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının başında bulunan telefon kodunun +81 olması halinde bu aramanın Japonya ülkesinden yapıldığı bilinir. Bunun dışında alan kodları da yer almaktadır. Alan kodları ülke kodlarından sonra yer alır. 

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