82 Nerenin Telefon Kodu? +82 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde bulunan iller alan kodlarına sahiptir. Aranacak olan ilin alan kodunun başına 0 yazılarak aranır. Bazı illerin bir tane alan kodu vardır. Bazılarının ise birden fazla alan kodu bulunur.

82 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bu illere ait alan kodu bulunmaktadır. Alan kodları sayesinde şehirlerarası gelen aramalarda aramanın nereden yapıldığı anlaşılır. Ülkemizde 82 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır.

+82 numaralı ülke kodu Asya kıtasında bulunan Güney Kore ülkesine aittir. Uluslararası gelen aramalarda telefon numarasının önünde bulunan alan kodunun +82 olması durumunda bu aramanın Güney Kore'den yapıldığı anlaşılır. Kore Güney Kore ve Güney Kore olmak üzere 2'ye ayrılır. Güney Kore'nin telefon kodu ise +82'dir