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22.04.2020 - 18:28 |

82 Nerenin Telefon Kodu? +82 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Dünyada bulunan bütün ülkeler telefon koduna sahiptir. Telefon kodları uluslararası aramalarda kullanılır. Böylece gelen aramaların hangi ülkeden yapıldığı öğrenilebilir. Ayrıca bulunan bu ülke kodlarından bazıları ülkemizde alan kodu olarak da kullanılmaktadır. Peki 82 nerenin telefon kodu? +82 hangi ülkeye ait? Merak edilenleri sizler için hazırladık.

82 Nerenin Telefon Kodu? +82 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde bulunan iller alan kodlarına sahiptir. Aranacak olan ilin alan kodunun başına 0 yazılarak aranır. Bazı illerin bir tane alan kodu vardır. Bazılarının ise birden fazla alan kodu bulunur.

 82 Nerenin Alan Kodu?

 Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bu illere ait alan kodu bulunmaktadır. Alan kodları sayesinde şehirlerarası gelen aramalarda aramanın nereden yapıldığı anlaşılır. Ülkemizde 82 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır.

 +82 numaralı ülke kodu Asya kıtasında bulunan Güney Kore ülkesine aittir. Uluslararası gelen aramalarda telefon numarasının önünde bulunan alan kodunun +82 olması durumunda bu aramanın Güney Kore'den yapıldığı anlaşılır. Kore Güney Kore ve Güney Kore olmak üzere 2'ye ayrılır. Güney Kore'nin telefon kodu ise +82'dir 

Kente giriş ve çıkışlar durdurulduBilecik Valiliği'nce corona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren kente araçlarla ya da yaya olarak tüm giriş ve çıkışların ikinci karara kadar durdurulacağı açıklandı. Kente girişlerde uygulama noktaları oluşturulurken, seyahat izni olmayanların geçişine izin verilmedi.
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