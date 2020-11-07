83 vefat, 2436 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre dün 145 bin 241 test yapıldı, bin 914 kişi iyileşti. Toplam hasta sayısı 389 bin 256, vefat sayısı 10 bin 722, tedavisi tamamlananların sayısı 334 bin 293, ağır hasta sayısı 2 bin 654, aktif hasta sayısı 44 bin 241 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun” değerlendirmesini yaptı.