22.04.2020 - 20:31 |
84 Nerenin Telefon Kodu? +84 Hangi Ülkeye Ait?
Uluslararası telefon kodu, belli bir ülkeyi arama ve mesajlarda diğer ülkelerden ayıran koddur. Dünyada yer alan tüm ülkelerin sadece kendine ait bir kodu vardır. Bir ülkeden başka bir ülkeyi aramak için ilgili ülkenin telefon kodunun önüne çift sıfır veya + işareti koymak gerekir. Bu şekilde yapılan aramalar aynı zamanda farklı şekilde ücretlendirilir ve daha pahalıdır. Merak edilen 84 nerenin telefon kodu ve +84 hangi ülkeye ait sorularını sizin için detaylı olarak cevapladık.
84, Asya kıtasında yer alan Vietnam'ın uluslararası alanda kabul edilen telefon kodudur. Vietnam, Güney Asya'da bulunur ve Tayland'la komşudur. Vietnam'da yaklaşık olarak yüz milyona yakın insan yaşamaktadır ve ülkede Vietnamca konuşulmaktadır. Bu ülkeye, uluslararası alanda tahsil edilmiş alan kodu 84'tür.
84 Nerenin Alan Kodu?
+84, Vietnam'a aittir. Telefonunuza +84 ile başlayan bir numaradan arama ya da mesaj gelirse, bu numara Vietnam'da satın alınmış bir hatta ait demektir. Aynı şekilde 0084 ile başlayan numaralar için de bu durum geçerlidir.
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