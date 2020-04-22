84 Nerenin Telefon Kodu? +84 Hangi Ülkeye Ait?

84, Asya kıtasında yer alan Vietnam'ın uluslararası alanda kabul edilen telefon kodudur. Vietnam, Güney Asya'da bulunur ve Tayland'la komşudur. Vietnam'da yaklaşık olarak yüz milyona yakın insan yaşamaktadır ve ülkede Vietnamca konuşulmaktadır. Bu ülkeye, uluslararası alanda tahsil edilmiş alan kodu 84'tür.

84 Nerenin Alan Kodu?

+84, Vietnam'a aittir. Telefonunuza +84 ile başlayan bir numaradan arama ya da mesaj gelirse, bu numara Vietnam'da satın alınmış bir hatta ait demektir. Aynı şekilde 0084 ile başlayan numaralar için de bu durum geçerlidir.