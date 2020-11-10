85 can kaybı 2576 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 145 bin 411 test yapıldı, 2 bin 47 kişi iyileşti. Toplam hasta sayısı 396 bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, tedavisi tamamlananların sayısı 340 bin 286, ağır hasta sayısı 2 bin 876, aktif hasta sayısı 45 bin 573 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin “Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde, ağız ve burnu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın” değerlendirmesini yaptı.