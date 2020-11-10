MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 85 can kaybı 2576 yeni hasta
ABONE OL
10.11.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

85 can kaybı 2576 yeni hasta

Türkiye’de dün 85 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 576 yeni hasta tespit edildi.

85 can kaybı 2576 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 145 bin 411 test yapıldı, 2 bin 47 kişi iyileşti. Toplam hasta sayısı 396 bin 831, vefat sayısı 10 bin 972, tedavisi tamamlananların sayısı 340 bin 286, ağır hasta sayısı 2 bin 876, aktif hasta sayısı 45 bin 573 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin “Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde, ağız ve burnu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın” değerlendirmesini yaptı.

Damdan dama atlarken droneye yakalandıGaziantep'te, 863 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "Narko-Asayiş" operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında girilmeye çalışılan bir evde, polis ekiplerini gören uyuşturucu tacirinin damdan dama atlayarak kaçmaya çalışması ise dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Artık yasak! SGK bildiriyor: Yapan yanar

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Dolmabahçe Sarayı yine ziyaretçi akınına uğradı

Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Son korona tablosu nedir?

Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Son korona tablosu nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet