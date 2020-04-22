852 Nerenin Telefon Kodu? +852 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkeler telefon kodlarına sahiptir. Bu sayede yurtdışından gelen aramaların hangi ülkeden arandığı bilinebilir. Bu kodlardan birisi de 852 telefon kodudur. 852 numaralı telefon kodu Asya kıtasında yer Hong Kong ülkesine aittir.

852 Nerenin Alan Kodu?

+852 numaralı telefon kodu Asya kıtasında yer alan Hong Kong ülkesine aittir. Kıtanın en büyük devletlerinden dolan Çin’e bağlı bir devletken zamanla bağımsızlığı kazanmıştır. Ülkede yaygınca konuşulan dil Çincedir.

Ülkede farklı dini inanışa sahip kesimler bulunmaktadır. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +852 numaralı ülke kodu yer alıyor ise bu arama Hong Kong'dan yapıldığı anlaşılır. Ayrıca ülke kodlarından sonra alan kodu yer alır. Böylelikle yurtdışından gelen aramalarda ilk olarak ülke kodu yer alır. Daha sonra alan kodu ve daha sonra telefon numarası yer almaktadır.