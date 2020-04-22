855 numaralÄ± telefon kodu GÃ¼neydoÄŸu Asya'da yer alan KamboÃ§ya Ã¼lkesine ait bir koddur. KamboÃ§ya Ã¼lkesinin nÃ¼fusu 15 milyon kiÅŸidir. Ãœlkede yer alan akarsu ve gÃ¶ller yaÄŸÄ±ÅŸlar sebebiyle kÄ±ÅŸÄ±n taÅŸmaktadÄ±r. Ãœlke engebeli deÄŸil, dÃ¼zlÃ¼ktÃ¼r.

855 Nerenin Alan Kodu?

Her Ã¼lkenin kendisine ait bir telefon kodu bulunmaktadÄ±r. 855 numaralÄ± telefon kodu ise GÃ¼neydoÄŸu Asya'da yer alan KamboÃ§ya Ã¼lkesine ait bir telefon kodudur. KamboÃ§ya'dan yapÄ±lan yurtdÄ±ÅŸÄ± aramalarÄ±nda aranan telefonda KamboÃ§ya'nÄ±n Ã¼lke kodu telefon numarasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yer almaktadÄ±r.

+855 numaralÄ± telefon kodu KamboÃ§ya Ã¼lkesine aittir. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen aramalarda telefon numarasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde +855 numaralÄ± telefon kodu yer alÄ±yor ise bu arama KamboÃ§ya Ã¼lkesinden yapÄ±lÄ±yor demektir. Ãœlke kodlarÄ±ndan sonra ise alan kodlarÄ±, ardÄ±ndan telefon numarasÄ± yer almaktadÄ±r.Â

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