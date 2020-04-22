856 Nerenin Telefon Kodu? +856 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde 81 tane il bulunmaktadır. Bulunan tüm illerin şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullandıkları alan kodları bulunur. Bu alan kodlarının başına 0 yazılarak kullanılır. Bazı illerin bir tane alan kodu var iken bazı illerin ise birden fazla alan kodu olabilir.

856 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde bulunan iller alan kodlarına sahiptir. İnsanlar bulundukları yerden başka bir şehri aramak için o ilin alan kodunu girmelilerdir. Fakat ülkemizde 856 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır.

+856 numaralı ülke kodu Güney Doğu Asya'nın Çin Yarımadasında bulunan Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti ülkesine aittir. Laos Demokratik Hal Cumhuriyeti ülkesi aranmak istendiğinde ülkeye ait olan +856 kodu girilmelidir. Veya uluslararası gelen aramalarda ülke kodunun +856 olması halinde bu aramanın Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti ülkesinden arandığı bilinir.