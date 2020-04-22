86 Nerenin Telefon Kodu? +86 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait alan kodu bulunur. Alan kodları ülkemizde şehirlerarası aramalarda kullanılır.



86 Nerenin Alan Kodu?



Ülkemizde bulunan illere ait alan kodları bulunmaktadır. Bu alan kodları iller arası telefon görüşmelerinde kullanılır. Alan kodları alan kodunun başına 0 konularak kullanılır. 86 alan koduna it bir Türkiye ili bulunmamaktadır.



+86 numaralı ülke kodu Güney Doğu Asya’da yer alan Çin ülkesine ait bir koddur. Ülke kodları yurt dışı aramalarda aranacak kişinin telefon numarasının önüne o ülkenin kodu yazılmalıdır. Fakat ülke kodu dışında alan kodları da bulunmalıdır. Bu sebeple ilk olarak ülke kodu girilir. Daha sonra alan kodu yazılır. Son olarak da telefon numarası girilerek arama yapılabilir.