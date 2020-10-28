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28.10.2020 - 22:22 | | AA

86 yıl sonra Ayasofya'da Mevlid Kandili idrak edildi

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Mevlid Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

86 yıl sonra Ayasofyada Mevlid Kandili idrak edildi


Programda, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Mevlid Kandili dolayısıyla Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde program düzenlendi.

Camilerde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi.

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