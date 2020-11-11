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11.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

87 can kaybı, 2529 yeni hasta

Türkiye’de dün 87 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 529 yeni hasta tespit edildi.

87 can kaybı, 2529 yeni hasta

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nun verilerine göre dün 146 bin 198 test yapıldı, 2 bin 215 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 342 bin 501’e yükseldi. Toplam hasta sayısı 399 bin 360, vefat sayısı 11 bin 59, ağır hasta sayısı 3 bin 1, aktif hasta sayısı 45 bin 800 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin “Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın” ifadelerini kullandı

Tuğba, erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü!Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak, öldürüldü.
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