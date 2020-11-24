MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 9 bin 583 kişi kısıtlamaya uymadı
ABONE OL
24.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

9 bin 583 kişi kısıtlamaya uymadı

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

9 bin 583 kişi kısıtlamaya uymadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayanlar hakkında ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari ya da adli işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan’da Aramco tesislerine füzeli saldırıSuudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco şirketine ait akaryakıt tankına yapılan füzeli saldırı sonucu yangın çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Tecavüzcüler firarda

Son dakika... 13 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Tecavüzcüler firarda

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet