24.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
9 bin 583 kişi kısıtlamaya uymadı
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayanlar hakkında ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari ya da adli işlem gerçekleştirildiği belirtildi.