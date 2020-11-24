9 bin 583 kişi kısıtlamaya uymadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayanlar hakkında ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari ya da adli işlem gerçekleştirildiği belirtildi.