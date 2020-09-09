9 Eylül 2020 bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu günlük olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntıları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan vaka sayısı ve ölü sayısındaki son durum ise merak konusu. Peki 9 Eylül Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da dün şu açıklamayı yaptı;

"Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde. http://covid19.saglik.gov.tr"

9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

9 Eylül koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Ancak akşam saatlerinde 9 Eylül koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.