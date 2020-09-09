MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 9 Eylül 2020 bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?
ABONE OL
09.09.2020 - 15:31 |

9 Eylül 2020 bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı gündemde vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tablosunda çeşitli veriler yer alıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyanın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs tablosu günlük olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında paylaşıyor. Peki Türkiye 9 Eylül bugünkü koronavirüs tablosunda son dakika gelişmeleri nedir?

9 Eylül 2020 bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu günlük olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosu ile ilgili ayrıntıları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan vaka sayısı ve ölü sayısındaki son durum ise merak konusu. Peki 9 Eylül Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da dün şu açıklamayı yaptı;

"Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde. http://covid19.saglik.gov.tr"

9 Eylül 2020 bugünkü koronavirüs tablosu Son dakika Türkiyede koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu

9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

9 Eylül koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Ancak akşam saatlerinde 9 Eylül koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor.

Son Dakika: Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştıGelen son dakika haberine göre; İstanbul Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu mesajları 2020! İzmir'in kurtuluşuyla ilgili anlamlı,yeni, resimli mesajlar ve sözler...

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu mesajları 2020! İzmir'in kurtuluşuyla ilgili anlamlı,yeni, resimli mesajlar ve sözler...

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

Emekli maaşında 3 dönem farkı!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

Başıboş köpek saldırısı; genç kadın dehşeti yaşadı

Başıboş köpek saldırısı; genç kadın dehşeti yaşadı

Sıradaki Haber