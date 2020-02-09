09.02.2020 - 00:49 | | DHA
9 gün boyunca mücadele etti ama... Acı haber geldi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 9 gün önce yolcu taşımacılığı yapan otobüsün çarptığı Emel Aşık (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 31 Ocakta Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki Doğu Garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nde yolcu taşımacılığı yapan Baki A. yönetimindeki 16 KFC 75 plakalı otobüs, garaja giriş yaptığı sırada Emel Aşık'a (53) çarptı. Yaralanan Aşık, ihbarla gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sonrası beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Emel Aşık, 9 gündür tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.