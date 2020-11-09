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09.11.2020 - 21:02 |

Artış devam ediyor! Bugünkü (9 Kasım) Koronavirüs hasta sayısı, ölü sayısı ve vaka sayısı açıklandı

Koronavirüs hasta sayıları her geçen gün artıyor. Akşam saatlerinde her zaman olduğu günü son korona tablosu merak ediliyor. Bu nedenle de Koronavirüs hasta sayısı, ölü sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? soruları sıklaşıyor.

Artış devam ediyor! Bugünkü (9 Kasım) Koronavirüs hasta sayısı, ölü sayısı ve vaka sayısı açıklandı

Koronavirüs hasta sayısı dün ilk kez 2500'lerin üzerine çıktı. Ölü sayılarındaki artış da halkı endişelendirirken son koronavirüs hasta ve ölü sayıları araştırılıyor.

9 KASIM KORONAVİRÜS HASTA VE VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği son korona tablosuna göre 9 Kasım'da hasta sayısı 2576 olurken vefat sayısı 85 oldu.

Artış devam ediyor Bugünkü (9 Kasım) Koronavirüs hasta sayısı, ölü sayısı ve vaka sayısı açıklandı

8 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Bugünkü koronavirüs hasta ve vefat sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Kasım korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 516 vefat sayısı ise 84 oldu.

Artış devam ediyor Bugünkü (9 Kasım) Koronavirüs hasta sayısı, ölü sayısı ve vaka sayısı açıklandı

"HİJYENE DİKKAT EDİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."

7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Artış devam ediyor Bugünkü (9 Kasım) Koronavirüs hasta sayısı, ölü sayısı ve vaka sayısı açıklandı

 

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