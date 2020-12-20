MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 9 katlı binada dehşet anları! Alevler her yere sıçradı
ABONE OL
20.12.2020 - 17:21 | | İHA

9 katlı binada dehşet anları! Alevler her yere sıçradı

Ankara’da 9 katlı bir binanın 4’üncü katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. 2 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

9 katlı binada dehşet anları! Alevler her yere sıçradı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi İvedik Caddesi'nde 9 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Binanın balkon kısmında yer alan camların sıcaktan patlaması sonucu yükselen alevler üst kata da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine kısa sürede gelmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

Son dakika haberi... 20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Bugünkü korona vaka ve ölüm sayısı kaç?

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Son dakika: Bakan Koca 'netice veriyor' diyerek sıcak gelişmeyi duyurdu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet