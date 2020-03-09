9 Mart son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

Manisa, Elazığ, Akdeniz derken dün sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğündeki deprem bu bölgelerde yaşayan halkı tedirgin etti. Gece saatlerinde Manisa sallanırken halk şimdi son depremler listesini kontrol etmek istiyor. İşte detaylar...

SON DEPREMLER

Gece saatlarinde Manisa 3.4 ve 3.1 ile sallandı. Bugün saat 07.15 itibartıyla ise 3'ün üzerinde herhangi bir deprem yaşanmış değil.

AFAD verilerine göre, saat 23.20de merkez üssü Manisanın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Hemen ardından saat 00.02'de de Manisa 3.1 ile sallandı.