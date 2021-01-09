9 Ocak Cumartesi Marketler ve bakkallar saat kaçta açılacak? Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Marketler saat kaçta açılıyor kapanıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulan hafta sonu sürtesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması halen devam ediyor. 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında market, manav, kasap gibi halkın temel ihtiyacını karşılayacağı ürünlerin satıldığı yerler günün belirli saatlerinde hizmet veriyor. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı günlerinde market ve bakkallar saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
Market ve bakkalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde hafta sonları kesintisiz süre ile uygulanan sokağa çıkma yasağı dün akşam saat 21:00 itibariyle yeniden uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamında açık olacak olan işlemte dükkanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile birkez daha hatırlatıldı. Peki Marketler ve bakkallar saat kaçta açılacak/kapanacak?
HAFTA SONU MARKET VE BAKKALLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Market ve bakkallar hafta sonu saat 10:00-17:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. Bu süre zarfında vatandaşlar market, kasap, manav, fırın gibi kendilerine en yakın yere gidip ihtiyaç malzemelerini alabiliyor
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.
Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.