9 Ocak Cumartesi Marketler ve bakkallar saat kaçta açılacak? Hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Market ve bakkalar saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde hafta sonları kesintisiz süre ile uygulanan sokağa çıkma yasağı dün akşam saat 21:00 itibariyle yeniden uygulanmaya başlandı. Uygulama kapsamında açık olacak olan işlemte dükkanlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile birkez daha hatırlatıldı. Peki Marketler ve bakkallar saat kaçta açılacak/kapanacak?

HAFTA SONU MARKET VE BAKKALLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Market ve bakkallar hafta sonu saat 10:00-17:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. Bu süre zarfında vatandaşlar market, kasap, manav, fırın gibi kendilerine en yakın yere gidip ihtiyaç malzemelerini alabiliyor

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.