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09.02.2021 - 19:12 |

Son dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Koronavirüs tablosu güncel verilerle Sağlık Bakanlığı sayfasından yayımlanmaya devam ediyor. Covid-19 sayfasından paylaşılan verilerde; test miktarı, vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı gibi detaylar yer alıyor. Korona tablosunda son durum nedir?

Son dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum nedir?

Bakanlık kritik detayları vatandaşların erişimine sunuyor. Koronavirüs pandemisi dünya genelinde sayısız ölüme neden oldu, Türkiye'de de binlerce kişi yaşamını yitirdi. Korona aşısı ile kovid-19 salgınında ciddi yol kat edildi. Bakan Fahrettin Koca, sıklıkla koronavirüs önlemlerine uyulması konusunda uyarılarını da sürdürüyor. İşte, 9 Şubat koronavirüs tablosu...

9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Pandeminin son durumunu gözler önüne seren koronavirüs tablosunda ölü sayısı ve vaka sayısı dikkat çekiyor. 9 Şubat koronavirüs tablosu sorgulanıyor. Paylaşılan tabloya göre 8.636 yeni vaka tespit edildi ve 98 kişi de hayatını kaybetti.

Son dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum nedir

KORONAVİRÜS TABLOSU 8 ŞUBAT

Açıklanan son koronavirüs tablosunda 24 saat içinde; 139.378 test yapıldı, 8.103 vaka tespit edildi, 632 hasta sayısına ulaşıldı, 8.567 hasta iyileşti ve 103 kişi de yaşamını yitirdi.

Son dakika: 9 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısında son durum nedir

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.
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