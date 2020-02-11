MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu... Korkunç iddia!
ABONE OL
11.02.2020 - 21:07 | | AA

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu... Korkunç iddia!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu... Korkunç iddia!

Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı adrese geldi.

Muhammet Hüseyin'in banyoda hareketsiz yattığını gören polis, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çocuğun babası, üvey annesi ve kardeşlerini gözaltına aldı.

Muhammet Hüseyin'in vücudunda darp izlerinin bulunduğu iddia edildi.

Kavga ihbarına gelen jandarmaya şok!Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarmayı arayıp asılsız kavga ihbarında bulunan bir grup genç, mahalleye gelen ekipleri meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşıladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kızıl Elmas filmi konusu nedir? Kızıl Elmas filminde kimler oynuyor? İşte oyuncu kadrosu

Kızıl Elmas filmi konusu nedir? Kızıl Elmas filminde kimler oynuyor? İşte oyuncu kadrosu

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Kurşun turistin başını sıyırdı

Kurşun turistin başını sıyırdı

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

Sıradaki Haber