9 yıl önce açtı! Şimdi yanında 9 kadın çalıştırıyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde oturan Semiha Öztürk, 9 yıl önce restoran açarak hayallerinin peşinden gitme kararı aldı. Restoranda 9 kadını istihdam eden Öztürk, kabak kullanarak yemek, kek, börek ve tatlılar yapıyor. Kabak yemeklerinin yanı sıra diğer yemekler de menüde yer alıyor.

Restoranda kendisiyle birlikte 10 kadının çalıştığını belirten Semiha Öztürk, "Sakarya’nın en özel ürünü olduğu için, Sakarya’nın en güzel ismi bana göre Kabak Evi. Burada biz 10 tane bayanız ve en önemlisi de hepimiz anneyiz. En önemlisi de burada hissettiğimiz şey, duygumuzu katarak güzel lezzetler elde etmek. Etrafımızdan güzel tepkiler alıyoruz. Bizde menü yok, ne çıkarsa evinde ne varsa sürpriz ürünler oluyor. Bakmışsınız portakallı kek, bakmışsınız kabaklı kurabiye, bir bakmışsınız kuru fasulye pilav. O yüzden insanlar burayı kendi evi gibi görüyor" dedi.

'KABAK KAYNAYARAK DEĞİL, DEMLENEREK OLUR'

İyi bir kabak tatlısının nasıl olması gerektiğinden bahseden Semiha Öztürk, "Kabak tatlısı aslında bir ustalık ve duygu isteyen bir iş, kolay yapılan bir tatlı değil. Biz akşamdan şekeri basıp sabah kabak tatlısı hazır olsun istiyoruz, fakat öyle değil. Bizde kabak tatlısı 3 günün sonunda tabağa gelecek şekle geliyor. Kabak kaynayarak değil, demlenerek olur. Kabak demlenirken üzerini bez ile örttüğümüzde demlenmesi daha sağlıklı olur" diye konuştu.

'HEPİMİZ ANNEYİZ'

Kadın personel ile birlikte çalışmanın avantajlarına da değinen Semiha Öztürk, "Bayanla çalışmak aslında bir güç. Hepimiz anneyiz. Kadının hassasiyeti ve duygusu ile aslında biz ön plana çıktık. Biz burayı iş olarak görmüyoruz, evimize gelen bir misafir modundayız. Aileyi hissettirmek istiyoruz" dedi.