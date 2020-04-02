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02.04.2020 - 18:06 | | AA

9 yıl önce cezaevinden firar etmişti.. Bakın nerede yakalandı!

Van'da 9 yıl önce yaşanan deprem felaketi sırasında cezaevinden firar eden N.Ö., evinin içinden ahıra çıkan gizli tünelde yakalandı.

9 yıl önce cezaevinden firar etmişti.. Bakın nerede yakalandı!

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, 6 ayrı uyuşturucu suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö., Van M Tipi Cezaevi'nden firar etti. N.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalarda aradan geçen 9 yıla rağmen sonuç alınamadı. Jandarma tarafından kurulan özel ekip, N.Ö.'nün Gürpınar ilçesindeki evinde olduğunu belirledi. Eve baskın yapan jandarma, firariyi evin içinden ahıra çıkan tünelde yakaladı.

N.Ö., firar ettiği M Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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