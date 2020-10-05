9 yıl sonra gelen adalet! Gizli bölmede yakalandı

Olay, 26 Ekim 2011'de Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Kayınbabası Abdurrahim Tontas'ın 4 katlı evinin 1'inci katında oturan Adem Tuncer, iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen esi Dilek Tuncer'i kızı Melek ve oğlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından kanlı elbiselerini değiştirip kaçan Adem Tüncer, polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen bugüne kadar bulunamadı.

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aylardır suren takip ve istihbari çalışmalar sonucu Adem Tüncer'in Toprakkale köyünde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince drone ile düzenlenen operasyonda Adem Tuncer, belirlenen adreste saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda gizli bölmede yakalandığı öğrenilen Tuncer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.