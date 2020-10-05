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05.10.2020 - 18:54 | | DHA

9 yıl sonra gelen adalet! Gizli bölmede yakalandı

Bursa'da, 9 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi eşi Dilek Tuncer'i 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren Adem Tuncer (33), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla memleketi Muş'ta saklandığı evde yakalandı.

Olay, 26 Ekim 2011'de Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Kayınbabası Abdurrahim Tontas'ın 4 katlı evinin 1'inci katında oturan Adem Tuncer, iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen esi Dilek Tuncer'i kızı Melek ve oğlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından kanlı elbiselerini değiştirip kaçan Adem Tüncer, polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen bugüne kadar bulunamadı.

Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aylardır suren takip ve istihbari çalışmalar sonucu Adem Tüncer'in Toprakkale köyünde saklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince drone ile düzenlenen operasyonda Adem Tuncer, belirlenen adreste saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda gizli bölmede yakalandığı öğrenilen Tuncer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 5 Ekim 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Kovid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1412 oldu. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz." dedi.
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