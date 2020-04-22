90 Nerenin Telefon Kodu? +90 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde bulunan bütün illere ait birer alan kodu bulunmaktadır. Bulunan bu alan kodları ile şehirlerarası telefon görüşmelerinde aramanın hangi ilden yapıldığı öğrenilebilir.



90 Nerenin Alan Kodu?



Telefon kodlarından birisi de +90 kodudur. Bu kod ülkemize, yani Türkiye'ye aittir. Böylelikle Gelen aramaların başında +90 kodu bulunuyor ise bu Türkiye'den gelen bir arama olduğu ülke kodlarından anlaşılır.



Yurtdışına yapılacak telefon görüşmelerinde ülkenin kodları numaraların başına yazılır. Bu sayede karşı taraf aramanın hangi ülkeden yapıldığını bilir. Türkiye'den yurtdışına yapılan telefon görüşmelerinde ilk olarak Türkiye'nin kodu +90 girilir. Ülke kodunun girilecek olması alan kodunun girilmeyeceği anlamına gelmez. Bu sebeple ülke kodundan sonra alan kodu ve son olarak telefon numarası girilir.



Bunun dışında +90 kodu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de ait bir telefon kodudur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden yapılan yurt dışı aramalarında da ülke kodu +90 girilmelidir.