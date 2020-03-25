MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 90 yaşındaki yaşlı kadını sokakta gören polisler bunu yaptı
ABONE OL
25.03.2020 - 15:16 | | DHA

90 yaşındaki yaşlı kadını sokakta gören polisler bunu yaptı

Sivas'ta alışveriş yapmak için çıktığı sokakta yolunu kaybeden Seher K.'yi polis ekipleri evine bıraktı.

90 yaşındaki yaşlı kadını sokakta gören polisler bunu yaptı

 Olay, Sivas saat 13.00 sıralarında Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde meydana geldi. Corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarıya çıkmaması kuralına rağmen Seher K., dışarıya çıktı. Seher K. (90) , bir süre sonra evine dönmek isterken yolunu kaybetti.

Kadını çarşıda görenler polise haber verdi. Evini kaybettiğini söyleyen Seher K., çevredeki esnaf tarafından tabureye oturtularak dinlendirildi. Olay yerine gelen polis, Seher K.'yı ekip aracına  bindirerek evine götürdü. 

Sürücülerin hatası pahalıya patladıElazığ ve Bingöl’de meydana gelen bazı trafik kazaları kameraya saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı personeli alımı ne zaman? 2020 KPSS kılavuzu yayımlandı mı? İŞKUR sürekli işçi başvuru şartları...

Sağlık Bakanlığı personeli alımı ne zaman? 2020 KPSS kılavuzu yayımlandı mı? İŞKUR sürekli işçi başvuru şartları...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

Binali Yıldırım’ın kayınvalidesinin cenazesi toprağa verildi

Sıradaki Haber