90 yıllık çeşmeye çarpıp kaçtılar

Gece 04.00 sıralarında Bağdat Caddesi’nde aşırı süratle seyreden iki cip, yoldan çıkarak çeşmeye, cami duvarına ve banka çarptı. Ardından da sürücüler çekici çağırarak araçlarını olay yerinden götürdü. Sabah namazında çeşmenin yıkıldığını gördüklerini söyleyen cami imamı Mehmet Pervane, “Kaza yapanların bizimle irtibata geçmemesine de ayrıca çok üzgünüz” dedi.

Kazadan sonra sürücülerin ortadan kaybolmasına tepki gösteren Pervane, “90 yıllık çeşme darmadağın olmuş. Emniyetin haberi yoktu. İhbar eden olmamış. Çekici çağırıp araçlarını götürmüşler. İki yıl önce camide göreve başladığımda çeşme akmıyordu. İSKİ ile görüşmeler sonucunda su bağlandı. Üzerindeki işçilik sanat eseriydi. Çok özel bir çeşmeydi. Bize üzen kaza yapanların irtibata geçmemesi. Kazadır olabilir. İnsan bir polisi arar, camiyi arar. Bu duyarsızlığa çok üzüldük” diye konuştu.