MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 90 yıllık çeşmeye çarpıp kaçtılar
ABONE OL
16.11.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

90 yıllık çeşmeye çarpıp kaçtılar

İstanbul Erenköy’de Yeşil Cami olarak bilinen Galip Paşa Camii’nin 90 yıllık çeşmesi iki aracın çarpmasıyla harabeye döndü, sürücüler kaçtı.

90 yıllık çeşmeye çarpıp kaçtılar
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Gece 04.00 sıralarında Bağdat Caddesi’nde aşırı süratle seyreden iki cip, yoldan çıkarak çeşmeye, cami duvarına ve banka çarptı. Ardından da sürücüler çekici çağırarak araçlarını olay yerinden götürdü. Sabah namazında çeşmenin yıkıldığını gördüklerini söyleyen cami imamı Mehmet Pervane, “Kaza yapanların bizimle irtibata geçmemesine de ayrıca çok üzgünüz” dedi.

Kazadan sonra sürücülerin ortadan kaybolmasına tepki gösteren Pervane, “90 yıllık çeşme darmadağın olmuş. Emniyetin haberi yoktu. İhbar eden olmamış. Çekici çağırıp araçlarını götürmüşler. İki yıl önce camide göreve başladığımda çeşme akmıyordu. İSKİ ile görüşmeler sonucunda su bağlandı. Üzerindeki işçilik sanat eseriydi. Çok özel bir çeşmeydi. Bize üzen kaza yapanların irtibata geçmemesi. Kazadır olabilir. İnsan bir polisi arar, camiyi arar. Bu duyarsızlığa çok üzüldük” diye konuştu.

Aracını bırakıp kaçtıAnkara’nın Elmadağ ilçesinde “dur” ihtarına uymayıp kamyoneti ile kaçan şüpheli şahıs, yaklaşık 30 kilometre kadar yaşanan kovalamaca sonrası Kırıkkale’de bir uçurumun kıyısına aracını terk edip kayıplara karıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 16 Kasım AFAD - Kandilli son depremler sorgula

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi

Aile hekimlerinden esnek çalışma talebi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet