91 Nerenin Telefon Kodu? +91 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'de tüm illerin kendine özgü bir alan kodu bulunmaktadır. Bu kodlar şehirlerarası iletişimi sağlamak için kullanılır. Farklı bir şehri aramak içinse alan kodunun başına bir 0 koymak gerekir.

91 Nerenin Alan Kodu?

Telefon kodları her ülkenin kendine özel numaralardır. +91 ise Hindistan ülkesi tarafından kullanılmakta olan alan kodudur. Bu kod sayesinde Hindistan'daki numaralar diğer ülkelere rahatça çağrı gönderebilir. Aynı zamanda herhangi birinin telefonuna gelen çağrıda eğer başında +91 ibaresi varsa bu numaranın Hindistan'dan olduğu kolayca anlaşılabilir.

Günümüzde +91 telefon kodu Hindistan tarafından kullanılır. Hindistan sınırları içinde kullanılmakta olan her telefon numarasının başında +91 ibaresi bulunur. Bu ibarenin kullanılma sebeplerinden biri de uluslararası arama yapabilmektir. Bu telefon kodu sayesinde Hindistan uyruklu bir numara kullanan bir vatandaş yurt dışına kolayca çağrı gönderebilir. Hindistan ülkesinin kullandığı bu +91 telefon kodu dünya çapında da bilinir.