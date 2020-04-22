91 Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 91 Cezası Ne Kadar? (2020)

Sürücülerin araçlarıyla ve yol durumlarıyla ilgili hatalı ve eksik durumların her biri bir ceza koduyla açıklanmaktadır. 91 trafik ceza kodu da bunlardan biridir. 91 trafik ceza kodu zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan sürücüler için uygulanmakta olan bir ceza kodudur.

91 Trafik Ceza Kodu Nedir?

Araç sahibi olan her sürücünün zorunlu mali sorumluluk sigortası ödemesi gerekmektedir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını ödemeyen sürücüler için 91 trafik ceza kodu uygulanmaktadır. 91 trafik ceza kodunda para cezası uygulanmaktadır.

Madde 91 Cezası Ne Kadar? (2020)

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının ödenmemesini kapsayan 91 trafik ceza kodu, 108 TL ceza uygulamaktadır. Ancak bu ceza 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zam almıştır. Ocak itibariyle 24 TL zam alan bu kod artık 132 TL ceza uygulamaktadır.