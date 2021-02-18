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18.02.2021 - 10:40 |

91 Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 91 Cezası Ne Kadar? (2021)

91 trafik ceza kodu, trafik cezalarında sıklıkla karşılaşılan bir ceza türüdür. Sürücü adaylarının ve sürücülerin birçoğu 91 trafik ceza kodunu merak etmektedir.91 trafik ceza kodu hangi durumları kapsamaktadır? Bu ceza kodu trafik cezalarında bir maddeyi ifade etmekle birlikte ceza hakkında detayları derledik.

91 Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 91 Cezası Ne Kadar? (2021)

 Sürücülerin araçlarıyla ve yol durumlarıyla ilgili hatalı ve eksik durumların her biri bir ceza koduyla açıklanmaktadır. 91 trafik ceza kodu da bunlardan biridir. 91 trafik ceza kodu zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan sürücüler için uygulanmakta olan bir ceza kodudur.

91 Trafik Ceza Kodu Nedir?

Araç sahibi olan her sürücünün zorunlu mali sorumluluk sigortası ödemesi gerekmektedir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını ödemeyen sürücüler için 91 trafik ceza kodu uygulanmaktadır. 91 trafik ceza kodunda para cezası uygulanmaktadır.

Madde 91 Cezası Ne Kadar? (2021)

Zorunlu mali sorumluluk sigortasının ödenmemesini kapsayan 91 trafik ceza kodu, 2021 yılı itibariyle 144 TL ceza uygulamaktadır. 15 gün içerisinde ödendiği takdirde yüzde 25 indirim uygulanarak 108 TL ödenecektir.

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