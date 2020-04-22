93 Nerenin Telefon Kodu? +93 Hangi Ülkeye Ait?

93, Asya kıtasında yer alan Afganistan'ın uluslararası telefon kodudur. Afganistan; Türkiye'nin doğusunda yer almaktadır ve aynı zamanda Pakistan ve İran gibi ülkelerle de komşudur. Başkenti Kabul olan ve nüfusu yaklaşık 36 milyon kişiden oluşan bu ülkeye, uluslararası alanda 93 numaralı alan kodu tahsis edilmiştir.

93 Nerenin Alan Kodu?

+93, Afganistan'a ait uluslararası telefon kodudur. Telefonunuza +93 veya 0093 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Afganistan'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.