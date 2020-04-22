22.04.2020 - 20:28 |
93 Nerenin Telefon Kodu? +93 Hangi Ülkeye Ait?
Uluslararası telefon kodları aracılığı ile bir ülkeden başka bir ülkeye görüşme yapabilmek mümkündür. Başında çift sıfır ya da + işareti ve ülkenin kodu eklenerek yapılan bu aramalar, ücretlendirme olarak da farklıdır. Tıpkı Türkiye'nin telefon kodu +90 olduğu gibi, her ülkenin kendine has bir alan kodu bulunmaktadır. Bu alan kodu ile bir hattın hangi ülkeye ait olduğu anlaşılmaktadır. Sıklıkla merak edilen 93 nerenin telefon kodu ve +93 hangi ülkeye ait sorularını cevaplandırdık.
93, Asya kıtasında yer alan Afganistan'ın uluslararası telefon kodudur. Afganistan; Türkiye'nin doğusunda yer almaktadır ve aynı zamanda Pakistan ve İran gibi ülkelerle de komşudur. Başkenti Kabul olan ve nüfusu yaklaşık 36 milyon kişiden oluşan bu ülkeye, uluslararası alanda 93 numaralı alan kodu tahsis edilmiştir.
93 Nerenin Alan Kodu?
+93, Afganistan'a ait uluslararası telefon kodudur. Telefonunuza +93 veya 0093 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Afganistan'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.
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