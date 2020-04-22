94 Nerenin Telefon Kodu? +94 Hangi Ülkeye Ait?

Dünyada her ülkenin yalnızca kendine ait bir alan kodu vardır. Bu kodun önüne çift sıfır veya + işareti koyarak, o ülkedeki bir numarayı aramak veya o numaraya mesaj yollamak mümkündür. Bu arama ve mesajlar farklı biçimde ücretlendirilir ve ulusal aramalara göre daha pahalıdır.

94 Nerenin Alan Kodu?

94, Asya kıtasında yer alan Sri Lanka'nın uluslararası telefon kodudur. Sri Lanka, Güney Asya'da ve Hint Okyanusu'nun tam üzerinde bulunur. Sri Lanka bir ada ülkesidir ve Sri Lanka'ya en yakın ülke Hindistan'dır. Sri Lanka'da yaklaşık yirmi bir milyon kişi yaşamaktadır ve konuşulan dil Seylanca'dır. Bu ülkeye, tahsil edilmiş kod 94'tür.

+94, Sri Lanka'ya aittir. Telefonunuza +94 ile başlayan bir numaradan mesaj veya arama gelirse, bu numara Sri Lanka'da alınmış bir hatta ait demektir. Aynı şekilde 0094 ile başlayan tüm numaralar için de bu durum geçerlidir.