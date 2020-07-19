MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 96 milyonluk bahis vurgunu
ABONE OL
19.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

96 milyonluk bahis vurgunu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı belirlenen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

96 milyonluk bahis vurgunu

Operasyonlarda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden 52’si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suça konu dijital materyaller ile dokümanlara el konuldu.

Suç örgütü üyelerince para transferlerinde kullanılan elektronik para hesaplarının tamamının üçüncü kişilere ait sahte hesaplar olduğu, söz konusu hesapların bir kısmının açıldığından sahiplerinin haberdar olmadığı ve hesapların İzmir ile Mersin’de faaliyet gösteren paravan şirketler tarafından yönetildiği belirlendi. Sahte hesaplar üzerinden toplanan yasa dışı bahisten kazanılan paraların, Bitcoin hesabına dönüştürülerek Kıbrıs bağlantılı banka hesaplarına aktarıldığı, örgüt hesaplarında yapılan incelemede yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde edildiği saptandı. 

Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Guterres Milliyet için yazdı: Küresel uyanma çağrısı

Guterres Milliyet için yazdı: Küresel uyanma çağrısı

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

‘Gezgin Yaka’ ile turlara yeniden başlayacaklar

‘Gezgin Yaka’ ile turlara yeniden başlayacaklar

Sıradaki Haber