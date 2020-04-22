961 Nerenin Telefon Kodu? +961 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde birçok il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait alan kodları bulunur. Bu alan kodları ile yapılan şehirlerarası telefon görüşmelerinde aramanın hangi ilden yapıldığı öğrenilir.



961 Nerenin Alan Kodu?



961 numaralı bir alan kodu bulunmamaktadır. +961 numaralı telefon kodu Güneybatı Asya’da bulunan Lübnan ülkesine aittir. Lübnan'dan yapılan tüm yurtdışı aramalarında telefon numarasının başında 961 numaralı telefon kodu yer alır. Böylelikle yurtdışından yapılan aramalarda aramanın hangi ülkeden yapıldığı öğrenilebilir.



+961 numaralı telefon kodu Güneybatı Asya’da bulunan Lübnan ülkesine ait bir koddur. Ülkenin başkenti Beyrut'tur. Lübnan'dan ülkemize yapılan aramalarda telefon numarasının başında +961 kodu yer almaktadır. Bunun dışında alan kodu da bulunur. Böylelikle yurt dışı aramalarında il önce ülke kodu yer alırken ardından alan kodu ve telefon numarası yazılmaktadır. Bu sayede herhangi bir ülkede yurtdışından arama gelmesi haline yapılan aramaların hangi ülkeden yapıldığı başındaki ülke kodu ile bulunabilir.