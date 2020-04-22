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22.04.2020 - 21:32 |

962 Nerenin Telefon Kodu? +962 Hangi Ülkeye Ait?

Yurt dışı aramalarında kullanılan birçok ülke kodu bulunmaktadır. Her kod bir ülkeye aittir. Bütün ülkelerin kodları bilinemeyebilir. Fakat bu kodları öğrenmek mümkündür. Böylece yurt dışından gelen aramaların hangi ülkelerden yapıldığı bilinir. Peki, 962 nerenin telefon kodu? +962 hangi ülkeye ait? Sizler için bu konuyu derledik.

962 Nerenin Telefon Kodu? +962 Hangi Ülkeye Ait?

Dünya üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Bulunan bütün ülkeler ise birer telefon kodlarına sahiptir. Bunlardan birisi 962 numaralı telefon kodudur. 962 numaralı telefon kodu konum olarak Orta doğu'da bulunan Ürdün ülkesine aittir.

+962 Nerenin Alan Kodu?

+962 numaralı telefon kodu konum olarak Orta doğu'da bulunan Ürdün ülkesine ait bir koddur. Ürdün Orta doğu'da bulunur ve resmi dili Arapçadır. Nüfusu ise 6 milyondur. Yurt dışı gelen aramalarda telefon kodunun +962 olması durumunda bu aramanın Ürdün ülkesinden yapıldığı bilinir.

Ülke kodu dışında alan kodu da yer almaktadır. Bu sebeple yurt dışından gelen aramalarda ilk olarak ülke kodu yer alır ve ülke kodu ile aramanın nereden yapıldığı anlaşılır. Ülke kodundan sonra alan kodu yer alır. Son olarak telefon numarası bulunmaktadır.

 

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