963 Nerenin Telefon Kodu? +963 Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin farklı alan kodu bulunur. Bu alan kodları tek haneden başlar ve ülkelerin sayısına göre artar. Şehirlerarası aramalar için alan kodunun başına tek 0, ülkeler arası aramalarda alan kodunun başına çift 0 konulur.

963 Nerenin Telefon Kodu?

963 Suriye'nin alan kodudur. Suriye'nin alanı, 1967'den beri Golan Tepeleri'nde yer alır. Mevcut bölge, doğu Akdeniz kıyısı ile Kuzey Arabistan çölü arasında uzanan verimli toprak şeridi olan eski Suriye ile kesişmez. Başkenti Barada Nehri üzerindeki Şam'dır. Suriye'nin 1946'da bağımsızlığını kazanmasının ardından, ülkenin siyasi hayatı sosyal, dini ve siyasi gruplar arasındaki yoğun sürtünme nedeniyle oldukça istikrarsızdı. Ülkenin cumhurbaşkanı Hafız el Esad, 2000 yılında vefat etti. Esad'ın 2000 yılında ölümünden sonra oğlu Beşar Esad cumhurbaşkanı oldu.