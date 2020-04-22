964 Nerenin Telefon Kodu? +964 Hangi Ülkeye Ait?

964 numaralı telefon kodu Türkiye'de herhangi bir ile ait değildir. 964 numaralı telefon kodu Irak ülkesine aittir.

964 Nerenin Alan Kodu?

Telefon numaralarının önündeki her kod belirli bir ülkeye aittir. Bu kod telefonun hangi ülkeden arandığını gösterir. Fakat çoğu kişi bu kodların hangi ülkelere ait olduğunu bilememektedir. 964 numaralı kod da bunlardan birisidir. 964 numaralı kod Irak ülkesine ait bir koddur.

Telefon kodlarının arasından bir ülkeye ait olan kod da 964 numaralı koddur. +964 numaralı kod Irak ülkesine aittir. Iraktan telefon araması yapıldığında arama ekranında numaranın önünde +964 numarası bulunur. Bu sebeple aranan telefon numarasının önünde 3 haneli 964 numarası bulunuyor ise bu arama Irak ülkesine aittir.