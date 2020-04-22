965 Nerenin Telefon Kodu? +965 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodu, başına çift sıfır konularak yazılan rakamlardır. Alan kodu tek haneli olabileceği gibi çok haneli de olabilir. Şehirler ve ülkeler için belirlenen alan kodlarının başına 0 yazılır. Yurt içi telefon görüşmeleri için alan kodunun başına tek 0, yurt dışı aramalarda ise çift 0 konulur.



965 Nerenin Alan Kodu?



+965 Kuveyt'in alan kodudur. Kuveyt Devleti'nin toplam alanı 17.818 kilometrekaredir. Arap Körfezi'nin kuzeybatı köşesinde yer alır. Kuzey ve batıda Irak Cumhuriyeti ile sınırı, güney ve güney batısında ise Suudi Arabistan Krallığı ile sınırı vardır. Doğuda Arap Körfezi'nde bir sahil şeridi vardır. Kuveyt, dünya petrol rezervlerinin 'una sahiptir.



Yabancı işçiler işgücünün yaklaşık %90'ını oluşturmaktadır. Kuveyt vatandaşları, ülke nüfusunun 3,1 milyonunun sadece %34'ünü oluşturur ve istihdam, barınma, eğitim ve tıbbi bakımı garanti eden cömert bir sosyal yardım sisteminin faydalarından yararlanır. Kuveyt'teki resmi dil Arapçadır, ancak İngilizce yaygın olarak konuşulmakta ve ticari çevrelerde tercih edilmektedir. Devlet bakanlıkları ve organlarıyla yapılan tüm resmi yazışmalar Arapçadır.