966 Nerenin Telefon Kodu? +966 Hangi Ülkeye Ait?

966 numaralı telefon kodu Türkiye'nin herhangi bir iline ait değildir.

966 Nerenin Alan Kodu?

Dünyada birçok ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin her biri birer telefon koduna sahiptir. Bu ülkelerden birisi de Arap Yarımadası'nda bulunan Suudi Arabistan'dır. 966 numaralı telefon kodu Suudi Arabistan'ın kodudur. Suudi Arabistan'dan gelen aramalarda telefon numaralarının başında 966 numaralı kod bulunmaktadır. 966 numaralı kod Suudi Arabistan ülkesine aittir.

+966 numaralı telefon kodu Arap Yarımadası'nın büyük bir bölümünü kaplayan Suudi Arabistan ülkesine aittir. Gelen yurtdışı aramalarında telefon numarasının başında +966 numaralı kod bulunuyor ise bu arama Suudi Arabistan'dan yapılıyordur. Ancak ülke kodlarının yazılıyor olması alan kodlarının yazılmaması anlamına gelmez. Ülke kodu dışında alan kodları da yazılır. Aramalarda ilk olarak ülke kodu yazılır. Daha sonra alan kodu girilir. Ve son olarak da telefon numarası yazılır.