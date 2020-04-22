969 Nerenin Telefon Kodu? +969 Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası haberleşme de telefon kodları oldukça önemlidir. Telefon kodları sayesinde ülkeler arası haberleşme sağlanmaktadır. 969 telefon kodu Güney Yemen ülkesine ait bir telefon kodudur. Güney Yemen'in eski adı Yemen Arap Cumhuriyeti'dir.

969 Nerenin Alan Kodu?

969 telefon kodu ile aranan kişiler telefon kodunun nereye ait olduğunu merak etmektedirler. 969 telefon kodu Güney Yemen eski adı Eski Yemen Arap Cumhuriyet'i olan ülkeye aittir.

969 telefon kodu Güney Yemen'e aittir. Her ülkenin kendine ait bir telefon kodu bulunur. 969 telefon kodu da Yemen ülkesine aittir. Yemen Arap yarım adasında bulunan başkenti Sama olan ülkedir. Nüfusu günümüz itibari ile 28 milyondur.