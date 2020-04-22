971 Nerenin Telefon Kodu? +971 Hangi Ülkeye Ait?

Gelişen teknoloji ülkeler arası ulaşımı kolaylaştırdı. Artık dünyanın bir ucunda olan bir şey birçok haberleşme aracılığı ile dünyanın başka bir ucundaki ülkeye anında aktarılabiliyor. Kullanılan haberleşme araçlarından en önemlilerinden biri ise şüphesi telefondur. Telefonlar farklı ülkelerin birbiri ile haberleşmesini kolaylaştırıyor.

971 Nerenin Alan Kodu?

Uluslararası telefon kodu olarak 971 telefon kodunu Birleşik Arap Emirlikleri kullanmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Arap yarım adasında bulunur. Arapça resmi diline sahiplerdir.

Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine ait bir telefon kodudur. Gelişmiş petrol ticareti bulunan bu ülkede refah düzeyi gelişmiştir. Gelişmiş modern sanayiye sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri birçok ülkeden kişiye iş imkanı sunuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok insan Birleşik Arap Emirliklerinde yaşıyor.