972 Nerenin Telefon Kodu? +972 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodları, ülkelere özgü numaralardır. Rakamlardan oluşan alan kodları her ülke için farklı olarak belirlenmiştir. Her bir ülkenin içindeki şehirler coğrafi özelliklerine ve bölgelere göre de farklı alan kodları ile numaralandırılmıştır.

972 Nerenin Alan Kodu?

972 İsrail'in telefon kodudur. Resmi adıyla İsrail Devleti Akdeniz'in doğu ucunda bulunan Orta Doğu ülkesidir. Ülkede İbranice konuşulur. Kuzeye Lübnan, kuzeydoğuya Suriye, doğuda ve güneydoğuya Ürdün, güneybatıda Mısır ve batıda Akdeniz ile sınırı vardır. Kudüs, hükümetin ve ilan edilen sermayenin merkezidir.

İsrail, uzun bir kıyı ovasına sahip küçük bir ülkedir. İsrail Devleti, tarih öncesi dönemlerden kalma uzun ve zengin bir tarihe sahiptir. Küçük yüz ölçümüne rağmen, kuzeyden güneye yaklaşık 470 km'dir. İsrail'in dört coğrafi bölgesi vardır ve bu bölgeler çok çeşitli benzersiz fiziksel özellikler ve mikro iklimlere sahiptir.