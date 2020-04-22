974 Nerenin Telefon Kodu? +974 Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin alan kodu farklıdır. Sabit olan alan kodları zaman içinde değişmez. Şehirler için belirlenen alan kodlarının başına tek 0, ülkeler için belirlenen alan kodlarının başına çift 0 konulur.



974 Nerenin Alan Kodu?



974 Katar'ın alan kodudur. Katar, 580.000 nüfusu ve yaklaşık 4.500 kilometrekare bir alana sahip olan Körfez'e giden küçük bir yarımadadır. Konumu, özellikle üç açık deniz petrol sahası için petrolün toplanması ve depolanması açısından önemlidir. Topografik olarak, yüzeyin çoğu kumullardan oluşan bir düzlüktür ve arazinin yüzde 1'inden daha azı ekilebilirdir. Yeraltı suyu tuzludur ve içmek için uygun değildir.



Deniz suyunun damıtılması ve tuzdan arındırılması, ülkenin su kaynağının yarısını sağlar. Petrol ve doğal gaz, ülkenin gelirlerinin yüzde 85'ini sağlar ve kişi başına düşen geliri yılda yaklaşık 16.000 dolardır. Hükümet tüm tarım arazilerinin sahibidir. Sebze ve meyveler iç ihtiyaçlar için yeterlidir; diğer gıda ürünlerinin çoğu ithal edilir. Balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyettir.