975 Nerenin Telefon Kodu? +975 Hangi Ülkeye Ait?

975 numaralı telefon kodu Güney Asya'da yer alan Butan ülkesine aittir. Butan nüfusu 765,000 kişidir. Ülkenin iklimi bazı yerlerde değişiklik göstermektedir. Kuzeyde tropikal iklim görülürken yüksek dağlarda karlar bulunmaktadır.

975 Nerenin Alan Kodu?

975 numaralı telefon kodu Güney Asya'da yer alan Butan ülkesine aittir. Butan ülkesinden yapılan yurtdışı aramalarında bu kod telefon numarasının önünde yer alır. Böylece aranan kişi aramanın nereden yapıldığını öğrenebilir.

+975 telefon kodu Butan ülkesine ait bir koddur. Yurtdışından gelen aramalarda telefon numarasının önünde +975 numaralı kod yer alıyor ise bu arama Güney Asya'da yer alan Butan ülkesinden yapılıyor demektir. Ülke kodları dışında alan kodları da bulunmaktadır. Bu sebeple uluslararası aramalarda ilk olarak ülke kodu, daha sonra alan kodu ve son olarak telefon numarası yer almaktadır.