976 Nerenin Telefon Kodu? +976 Hangi Ülkeye Ait?

Ülkemizde yer alan illere ait alan kodları bulunmaktadır. Bu alan kodları şehirlerarası telefon görüşmelerinde kullanılmaktadır. Alan kodlarının başına mutlaka 0 konulmalıdır. Bazı illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken bazı illerin ise birden fazla alan kodu bulunmaktadır.

976 Nerenin Alan Kodu?

Ülkemizde yer alan illerin alan kodu bulunur. Bu kodlardan birisi de 976 numaralı koddur. Ülkemizde 976 ile başlayan bir alan kodu bulunmamaktadır. Fakat bu alan kodunun başına 0 konulduğunda 0976 numaralı kod İsveç ülkesine bağlı Vuollerim şehrine ait bir kod olur.

Dünyada bulunan bütün ülkeler ülke kodlarına sahiptir. +976 numaralı telefon kodu ise Moğolistan ülkesine ait bir koddur. Uluslararası gelen aramalarda telefon numarasının başında +976 numaralı kod bulunuyor ise bu arama Moğolistan ülkesinden yapılıyor demektir.