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22.04.2020 - 17:56 |

98 Nerenin Telefon Kodu? +98 Hangi Ülkeye Ait?

Telefon kodları ülkeden ülkeye değişiklik gösteren ve başında + işareti bulunan numaralardır. Diğer bir deyişle her ülkenin kendine özgü bir telefon kodu bulunmaktadır. Telefona gelen bir çağrının başında bulunan numaraya bakarak hangi ülkenin telefon kodu olduğunu anlayabiliriz. Peki, +98 hangi ülkenin telefon kodudur? +98'in hangi ülkeye ait olduğunu sizin için açıkladık.

98 Nerenin Telefon Kodu? +98 Hangi Ülkeye Ait?

 Türkiye'de her şehrin kendine özel bir alan kodu bulunur. Belli bir şehirden farklı bir şehri aramak için de bu alan kodunun başına 0 konulması gerekir. 

 98 Nerenin Alan Kodu?

 Eğer telefonunuza başında +98 olan bir numaradan çağrı geliyorsa bu numaranın İran ülkesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü İran, uluslararası mecrada +98 telefon kodunu kullanmaktadır. Bu kod sayesinde İran telefon hatları yurt dışı aramaları gerçekleştirebilme imkanına sahip olmaktadır. Aynı zamanda eğer İran kökenli bir numarayı aramak istiyorsanız da başına mutlaka +98 girmeniz gerekir. 

 +98 telefon kodu İran'a aittir. Ülkelerin coğrafi konumlarına göre verilen bu telefon kodları arasında +98, İran kökenli numaralar tarafından kullanılmaktadır. Telefon kodu isminin yanı sıra +98 İran'ın alan kodu olarak da bilinmektedir. Yani buna göre başında +98 olan bir numaranın İran uyruklu olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz.

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