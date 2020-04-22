98 Nerenin Telefon Kodu? +98 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'de her şehrin kendine özel bir alan kodu bulunur. Belli bir şehirden farklı bir şehri aramak için de bu alan kodunun başına 0 konulması gerekir.

98 Nerenin Alan Kodu?

Eğer telefonunuza başında +98 olan bir numaradan çağrı geliyorsa bu numaranın İran ülkesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü İran, uluslararası mecrada +98 telefon kodunu kullanmaktadır. Bu kod sayesinde İran telefon hatları yurt dışı aramaları gerçekleştirebilme imkanına sahip olmaktadır. Aynı zamanda eğer İran kökenli bir numarayı aramak istiyorsanız da başına mutlaka +98 girmeniz gerekir.

+98 telefon kodu İran'a aittir. Ülkelerin coğrafi konumlarına göre verilen bu telefon kodları arasında +98, İran kökenli numaralar tarafından kullanılmaktadır. Telefon kodu isminin yanı sıra +98 İran'ın alan kodu olarak da bilinmektedir. Yani buna göre başında +98 olan bir numaranın İran uyruklu olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz.