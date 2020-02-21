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21.02.2020 - 10:13 | | DHA

99 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 43 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 136 şüpheliden 99'u, adliyeye sevk edildi.

99 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Şubat günü, kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 101 astsubayın aralarında bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 43 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 136 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden deniz astsubay İ.E.'nin 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, muvazzaf hava astsubay C.Ç.'nin 2017 yılında Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın, hava astsubay E.M.'nin 2014 ile 2016 yılları arasında daha sonradan ihraç edilen Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın, hava astsubay G.İ.'nin emekli Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ile Hava Tuğgeneral Fikret Erbilgin'in emir astsubaylıklarını yaptıkları belirtildi. Astubay S.B.'nin de emekli Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ile emekli Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret'in emir astsubaylığını yaptığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 99 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

 

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